Na 85 jaar onderzoek weet Harvard het zeker: dit soort banen maakt ongelukkig

Een op de vijf Nederlandse werknemers heeft last van mentale problemen, bleek uit recent onderzoek. Een langlopende studie van Harvard University laat zien wat zorgt voor plezier in ons werk en wat ons werkgeluk juist dwarsboomt.

De Amerikanen zijn al sinds 1938 onderzoek aan het doen naar geluk en gezondheid. Hiervoor worden de 700 deelnemers van dit 'geluksonderzoek' elke twee jaar stevig aan de tand gevoeld. En wat blijkt? Het gaat niet om een berg geld of een glansrijke carrière. Sterke sociale relaties zorgen uiteindelijk voor een gelukkig leven.

Dit is in het werkende leven niet anders, legt hoogleraar psychiatrie Robert Waldinger uit. “Als je je verbonden voelt met anderen, ben je meer tevreden met je baan en lever je beter werk af.”

Slecht nieuws voor thuiswerkers en bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Maar ook mensen die nachtdiensten draaien zijn volgens het onderzoek kwetsbaar voor eenzaamheid in hun baan. Sterker nog, werknemers met sociale interactie kunnen dezelfde vorm van eenzaamheid ervaren, wanneer de communicatie weinig positief of betekenisvol is van aard. Denk hierbij aan callcenter-medewerkers of een slechte sfeer op de werkvloer. Er is dan wel veel sociaal contact, maar voornamelijk negatief; een kweekvijver voor frustratie.

Er zijn kleine dingen die je kunt veranderen aan de werkdag als het je ontbreekt aan sociaal contact. Korte, positieve contactmomenten maken al heel wat eenzame uren goed. Vijf minuten over sport praten of een restaurantervaring bespreken, doet wonderen. De onderzoekers geven aan dat werken in teamverband het een stuk makkelijker maakt om een sterke sociale band op te bouwen. Grappen maken draagt bij aan een positieve werksfeer en verhoogt de productiviteit.

Sterke werkrelaties leiden tot gezonde werknemers, minder stress, hogere productiviteit en vooral: meer geluk. Een koffiebreak, gesprek bij de 'watercooler' of sigaretje met een collega roken is goed voor de geest. (al kun je misschien die sigaret beter laten)