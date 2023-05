Experiment: je kunt je honger stillen door gewoon naar foto’s van eten op je telefoon te kijken

Van kijken naar eten zou je honger krijgen. Maar je honger kan er ook juist door verdwijnen, omdat onze hersenen zich soms vergissen. Uit onderzoek van de Universiteit van Aarhus blijkt dat we een gevoel van verzadiging kunnen krijgen als we hetzelfde beeld meer dan 30 keer zien. Tjark Andersen, die het onderzoek leidde legt het uit.

"In onze experimenten hebben we aangetoond dat wanneer de deelnemers 30 keer dezelfde voedselfoto zagen, ze zich meer verzadigd voelden dan voordat ze de foto hadden gezien. De deelnemers die de foto vaak te zien kregen, kozen ook een kleinere portie toen we vroegen naar de grootte van de portie die ze zouden wilden".

Het klinkt misschien vreemd dat de deelnemers zich verzadigd voelden zonder daadwerkelijk iets te eten. Maar dat is eigenlijk heel natuurlijk, legt Tjark Andersen uit. Hoe we over eten denken heeft een grote invloed op onze eetlust.

"Je eetlust is nauwer verbonden met je cognitieve perceptie dan de meesten van ons denken. Hoe we over ons eten denken, is erg belangrijk", zegt hij.

Binnen het hersenonderzoek worden deze bevindingen verklaard met de zogenaamde grounded cognition theory. Als je je bijvoorbeeld voorstelt je tanden in een sappige appel te zetten, worden dezelfde hersengebieden gestimuleerd alsof je daadwerkelijk een hap van een appel neemt.

"Je krijgt een fysiologische reactie op iets waar je alleen maar aan hebt gedacht. Daarom kunnen we ons tevreden voelen zonder iets te eten", zegt hij.