Waarom oudere mensen steeds vroeger wakker worden (en middagdutjes doen)

Tieners zijn niet wakker te krijgen, terwijl veel ouderen soms al om 05.00 uur 's ochtends naast hun bed staan. Wetenschappers zijn er nu achter waar dat aan ligt.

Psychologieprofessor Cindy Lustig van de universiteit van Michigan legt uit in de HuffPost: "Zoals met veel dingen die veranderen als we ouder worden, is er niet één reden, maar zijn er meerdere factoren die met elkaar samenhangen."

Het heeft ermee te maken dat onze hersenen als we ouder worden minder sterk reageren op dingen als zonlicht, sociale signalen en fysieke activiteit, die duidelijk maken welk moment van de dag het is. Dit soort factoren helpt onze hersenen om te bepalen waar we zitten in ons 24-uurs ritme.

Jongere mensen kunnen indicatoren als avondeten beter verbinden met het idee dat ze een paar uur later gaan slapen. Voor ouderen is het lastiger om dat op natuurlijke wijze te registreren, ook omdat ze slechter gaan zien als ze ouder worden.

"Opmerkelijk genoeg, lijkt een van de redenen ons afnemende zicht te zijn, waardoor de stimulatie door daglicht minder wordt. Het is juist dit felle daglicht dat een belangrijke rol speelt in ons bioritme en dat ervoor zorgt dat we op dezelfde tijd opstaan en gaan slapen", aldus Lustig.

Je kunt er dus weinig aan doen als je zin hebt in een middagdutje en 's ochtends al voor dag en dauw uit de veren bent. Je bioritme is gewoon een beetje in de war.