NASA open over ufo’s: ‘Er vliegen wetenschappelijk onverklaarbare objecten rond’

Lange tijd was het taboe om over het bestaan van ufo's te praten. Dat is veranderd bij NASA, die nu toegeeft dat er objecten zijn "die vanuit wetenschappelijk perspectief niet kunnen worden geïdentificeerd als vliegtuigen of bekende natuurlijke fenomenen.”

Bewijs voor buitenaards leven is dat natuurlijk niet, maar het is wel een koerswijziging. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, die woensdag een publieke top hield over ufo's, wil piloten aanmoedigen, vreemde objecten te melden. Tot nu toe werden zij vaak tegengehouden door de angst voor gek te worden verklaard.

De afgelopen decennia zijn er 800 mysterieuze zaken waargenomen in de lucht. Hooguit een paar procent is nog steeds onverklaard. Daar houden onderzoekers van NASA zich nu mee bezig. Tijdens de vergadering, waarbij zestien ruimteonderzoekers aanwezig waren, was aandacht voor de onlinedreiging en intimidatie waarmee de onderzoekers te maken krijgen. "Dat staat de wetenschappelijke vooruitgang alleen maar in de weg en het ontmoedigt anderen om dit belangrijke onderwerp te bestuderen", klonk het.

Eind juli komt er een officieel rapport over de onverklaarbare vliegende objecten. "We zullen niet onderschatten wat de natuurlijke wereld bevat, en we geloven dat er nog veel te ontdekken valt.”

Het is niet het eerste Amerikaanse overheidsonderzoek naar het onderwerp. Vorig jaar kwam het Pentagon met een lijvig rapport waarin 143 waarnemingen werden beschreven van militaire piloten die iets geks hadden gezien. Er zaten zelfs beelden bij waarvan de herkomst nog altijd niet is verklaard.