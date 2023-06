Jongensbaby’s maken meer geluiden dan meisjesbaby’s

Jongetjes maken als baby gemiddeld negen geluiden per uur meer dan meisjes, blijkt uit nieuw onderzoek. Meisjes maken juist meer geluid aan het einde van hun tweede levensjaar. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers woensdag in het vakbladiScience.

Bijna zesduizend baby’s uit de Verenigde Staten deden mee aan het onderzoek. Ze droegen speciaal ontwikkelde kleding met een kleine audiorecorder op hun borst. Dat leverde meer dan 450 duizend uur aan geluidsopnamen op, die de onderzoekers automatisch analyseerden om te bepalen hoe vaak de kinderen geluid maakten, schrijft De Volkskrant.

De onderzoekers vermoeden dat jongetjes zo spraakzaam zijn vanwege een eeuwenlang evolutionair proces. Jongetjes lopen een groter risico om in hun eerste levensjaar te sterven dan meisjes. Daarom zou het voor hen extra belangrijk zijn om geluid te maken. Zo zouden de ouders, bewust of onbewust, meer geneigd zijn om goed voor hun zoon te zorgen, wat zijn overlevingskansen vergroot.



Een van de mogelijke andere redenen waarom jongensbaby's meer geluiden maken dan meisjesbaby's, is het verschil in hormonale niveaus. Jongensbaby's produceren meer testosteron dan meisjesbaby's. Testosteron staat bekend om zijn stimulerende effecten op bepaalde delen van de hersenen en kan bijdragen aan een verhoogde activiteit en vocalisatie bij jongensbaby's. Hoewel deze theorie enigszins omstreden is, geeft dit wel aan dat hormonale niveaus van invloed kunnen zijn op het gedrag en de ontwikkeling van een baby.



Ontwikkeling van de hersenen kan bijdragen aan de verschillen in geluiden tussen jongens- en meisjesbaby's. Het brein van jongensbaby's ontwikkelt zich anders dan dat van meisjesbaby's, vooral in de gebieden die taal en communicatie beheersen. Dit kan betekenen dat jongensbaby's van nature vocaal zijn, terwijl meisjesbaby's meer op andere wijzen communiceren. Dit is echter geen vaste regel en elk kind is uniek.