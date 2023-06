Waarom heel intelligente mensen graag alleen zijn

De wetenschap stelt dat personen met vrienden en die tijd doorbrengen met die vrienden over het algemeen gelukkiger zijn. Het is logisch: relaties, vriendschappen, verbindingen en tijd doorbrengen met mensen die we waarderen … dat alles draagt bij aan ons geluk.

Maar dit geldt niet voor zeer intelligente personen.

Toen onderzoekers personen tussen de 18 en 28 jaar oud volgden, ontdekten ze dat hoe meer tijd ze doorbrachten met vrienden, hoe gelukkiger ze waren. Maar dat ging niet op voor de subgroep van zeer intelligente personen in de studie: hoe meer zij socialiseerden, hoe minder gelukkig zij waren.

Ook volgens een onderzoek van The British Psychological Society uit 2016 hebben mensen met een hoger IQ de neiging om minder gelukkig te zijn met hun sociale leven en meer tevreden te zijn met hun eigen gezelschap .

Mensen die graag alleen zijn, hebben vaak ook een aantal bijzondere karaktereigenschappen. Zo zijn ze vaak creatief, introspectief en onafhankelijk. Ze vinden het misschien lastiger om een connectie met anderen te maken, maar zodra ze iemand vinden met wie ze een klik hebben, blijven ze vrienden voor het leven ³.

Onderzoekers hebben nog verschillende andere verklaringen aangedragen. Een theorie is evolutionair: grotere intelligentie stelt slimme mensen in staat zich gemakkelijker aan te passen aan een moderne wereld waarin de voordelen van nauw contact met een sociale groep voor voedsel, onderdak, bescherming, etc. niet langer zo belangrijk zijn.

Een andere theorie gaat over ambitie: hoe slimmer je bent, hoe meer je gericht zult zijn op langetermijndoelen - wat betekent dat tijd doorbrengen met vrienden afleidend kan zijn in plaats van nuttig.