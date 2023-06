10 tips om je geheugen te verbeteren

Ben jij ook wel eens iets vergeten wat je echt niet had mogen vergeten? Of heb je moeite met het onthouden van nieuwe informatie? Een goed geheugen is belangrijk in ons dagelijks leven en kan ons helpen om beter te presteren op ons werk of tijdens onze studie.



Slaap voldoende

Een goede nachtrust is van groot belang voor ons lichaam en geest. Tijdens onze slaap worden de herinneringen van de dag verwerkt en opgeslagen in ons geheugen. Zorg daarom dat je voldoende slaapt om je geheugen een boost te geven.

Blijf geconcentreerd

Als je geconcentreerd bent, neem je informatie beter op en kun je het makkelijker onthouden. Probeer daarom afleidingen te vermijden wanneer je nieuwe informatie tot je neemt. Zet je smartphone op stil en zorg voor een rustige omgeving.

Herhaal de informatie

Om informatie goed in je geheugen op te slaan is het belangrijk om deze te herhalen. Bijvoorbeeld door het maken van aantekeningen of door de informatie hardop te herhalen. Door de informatie steeds opnieuw te herhalen, zal deze beter in je geheugen blijven hangen.

Maak gebruik van geheugentechnieken

Er bestaan diverse technieken om informatie beter te onthouden, zoals de Loci-techniek of de PEG-Methode. Door het gebruik van deze technieken kun je informatie beter structureren en hierdoor makkelijker onthouden.

Maak associaties

Door informatie te koppelen aan een bepaald beeld of gevoel, kun je deze makkelijker onthouden. Maak daarom gebruik van associaties om de informatie beter te laten beklijven. Bijvoorbeeld door bepaalde kleuren of geuren te koppelen aan de informatie.

Beweeg regelmatig

Bewegen heeft niet alleen een positief effect op ons lichaam, maar ook op ons geheugen. Door regelmatig te bewegen, kan ons brein beter functioneren en informatie beter opslaan. Maak daarom geregeld een wandeling of doe aan lichte lichaamsbeweging.

Eet gezond

Een gezonde voeding is belangrijk voor ons geheugen. Zo kunnen bepaalde voedingsstoffen, zoals omega-3 vetzuren en antioxidanten, een positief effect hebben op ons geheugen. Zorg daarom voor een gevarieerde en gezonde voeding met voldoende groenten, fruit en omega-3 rijke voedingsmiddelen.

Speel geheugenspelletjes

Er bestaan diverse geheugenspelletjes die ons kunnen helpen ons geheugen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan memory of de app Lumosity. Door regelmatig deze spelletjes te spelen train je jouw geheugen.

Vermijd stress

Stress kan een negatief effect hebben op ons geheugen. Het is daarom belangrijk om stress te vermijden of hier op een goede manier mee om te gaan. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende ontspanning en maak gebruik van ontspanningstechnieken, zoals yoga of meditatie.

Blijf mentaal actief

Door mentaal actief te blijven, blijft ons brein ook actief. Dit kan ons helpen om ons geheugen te verbeteren en onze mentale functies op peil te houden. Doe daarom regelmatig een puzzel, lees een boek of leer een nieuwe vaardigheid.