Eindhovens implantaat helpt eerste patiënt van clusterhoofdpijn en migraine af

Een Australische vrouw kreeg afgelopen jaar twee flinterdunne folies onder haar hoofdhuid geplaatst tegen clusterhoofdpijn. De speciale implantaten lijken uitstekend te werken. Haar zoons hebben hun goudvis zelfs Salvia genoemd, naar het Eindhovense bedrijf dat de folie ontwikkelde.

“We doen dit om echt een verschil te kunnen maken voor mensen die heel erg ziek zijn”, zegt directeur Hubert Martens van Salvia BioElectronics tegen het AD. “De folies plaatsen we precies op de plekken waar mensen zichzelf masseren als ze last hebben van hoofdpijn. Eentje wordt bij het voorhoofd geplaatst, net boven de wenkbrauwen en onder de haargrens. De ander is voor het achterhoofd. We proberen de zenuwen die je zelf zou masseren te behandelen met de folie.”

Salvia stimuleert de zenuwen via kleine elektrische pulsjes. “De patiënt voelt er niks van. Er lopen voortdurend elektrische pulsjes door je zenuwen”, legt Martens uit. De eerste resultaten van een klinische studie naar de werking van het implantaat bij mensen zijn hoopgevend. In de komende maanden wordt het implantaat op nog negen mensen getest. Daarna is het tijd voor studies op grotere schaal. Het zal dus nog jaren duren voordat het Eindhovense product daadwerkelijk op de markt komt.

“Het is belangrijk dat we duidelijk en onomstotelijk aantonen dat ons product veilig en effectief is”, aldus Martens. “Daar zijn studies voor nodig met grote groepen patiënten die een jaar of zelfs langer worden opgevolgd. Het is een kwestie van een aantal jaar voor het implantaat commercieel verkrijgbaar is.”