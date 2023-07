Studie: zo groot is de kans dat je relatie sneuvelt bij een groot leeftijdsverschil

Het ene koppel is het andere niet: je hebt jeugdige ouderen en ouwelijke jongeren, maar over het algemeen geldt: hoe groter het leeftijdsverschil in een relatie, hoe groter de kans dat het misgaat.

Onderzoekers van de Emory Universiteit in Atlanta onderzochten het leeftijdsverschil in relaties van zo'n 3000 mensen. Ze concluderen dat een leeftijdsverschil van 5 jaar al de kans op een breuk met 18 procent vergroot. Was de ene tien jaar ouder dan de andere dan liep dat percentage op tot 39 procent. Met een leeftijdsverschil van 20 jaar hadden koppels 95 procent kans dat de relatie misging. Wat dan wel het ideale leeftijdsverschil is? Volgens de onderzoekers is dat slechts één jaar.

Relatietherapeute Sarah Hertens reageert bij HLN op de cijfers: “Elke situatie is anders. Maar het is wel zo dat een koppel met een groter leeftijdsverschil kampt met extra uitdagingen. Daarbij gaat het hier niet zozeer om de leeftijd, maar wel om op welk punt jullie in je leven staan.”

“Als jullie 20 jaar in leeftijd verschillen, is het vrij logisch dat de jongere van de twee bijvoorbeeld nog aan het begin van een carrière staat en kinderen wil. De oudere van het stel heeft dan misschien al een stabiele baan en financiële situatie en wil geen kinderen meer.”

“Jullie hebben in dat geval dus een verschillend tempo en willen ook verschillende dingen in het leven. Gemeenschappelijke doelen stellen zal dan een grote uitdaging zijn”, zegt de expert. “Daarnaast is er ook druk van de buitenwereld.”