Wat is de oorzaak van brainfreeze?

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens een brainfreeze ervaren. Het is dat scherpe, stekende hoofdpijngevoel dat je krijgt als je te snel een koude drank of een ijsje consumeert. Het kan heel vervelend zijn, maar wat veroorzaakt eigenlijk zo'n brainfreeze?

Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen wat er precies gebeurt tijdens een brainfreeze. Wanneer we iets kouds, zoals ijs of een koud drankje, consumeren, vernauwen de bloedvaten in onze mond en keel. Dit is onze reactie op de kou, een poging van ons lichaam om warmte vast te houden. Zodra we dan een slok nemen van die koude vloeistof of een hap nemen van dat ijs, stroomt het bloed door onze bloedvaten en kan dit snel leiden tot een plotse verwijding van de bloedvaten dichtbij de achterkant van onze neus die naar onze hersenen leiden. Onze hersenen reageren hierop door een pijnsignaal te sturen, als een waarschuwing dat we iets te koud eten of drinken. Daarom ervaren we die stekende pijn tijdens een brainfreeze.

Volgens de wetenschap kun je het risico op brainfreeze verminderen door koude voedingsmiddelen en dranken langzaam te consumeren. Door kleine slokjes te nemen of te wachten tot het ijs een beetje is gesmolten voordat je een hap neemt, hebben de bloedvaten meer tijd om zich aan te passen aan de koude temperatuur, waardoor de kans op pijn aanzienlijk afneemt.

Maar toch, soms overkomt het ons allemaal en ervaren we een onvermijdelijke brainfreeze. Gelukkig zijn er enkele manieren om snel van dat pijnlijke gevoel af te komen. Een methode om het ongemak te minderen, is door warm water te drinken. Je kunt ook je mond spoelen met warm water of de binnenkant van je polsen masseren met je duimen. Dit zijn allemaal effectieve manieren om de bloedstroom te bevorderen en de bloedvaten te helpen ontspannen.