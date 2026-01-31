ECONOMIE
Wil je gelukkiger worden? Deze methode werk het beste

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
zaterdag, 31 januari 2026 om 16:06
ANP-546501163
Als je dingen in je leven wil veranderen, kun je je makkelijk verliezen in hypes, zelfhulpgoeroes en influencers. Mediteren, hardlopen, dankbaarheidsdagboeken, yoga of toch bosbaden? Volgens een nieuwe, grote meta-analyse is het verlossende antwoord verrassend simpel: bijna alles werkt, zolang je het maar volhoudt.
Onderzoekers van de Swansea University analyseerden de resultaten van 183 studies. Ze vergeleken twaalf verschillende interventies die allemaal gericht zijn op subjectief welzijn. De uitkomst is weinig sexy, maar des te relevanter: er is geen superieure methode die voor iedereen altijd het beste werkt. De meeste interventies doen het beter dan niets, en veel doen het ongeveer even goed.
Geen heilige graal
De analyse laat zien dat psychologische interventies, lichaamsbeweging en zogenoemde mind-body-praktijken allemaal vergelijkbare effecten hebben. Acceptatiegerichte therapieën, compassietraining, mindfulness, positieve psychologie en yoga dragen stuk voor stuk bij aan een beter gevoel van welbevinden. Zelfs gewone beweging – een rondje hardlopen of een sessie in de sportschool zonder spiritueel sausje – blijkt al voldoende om meetbare winst te boeken.
Opvallend is dat combinaties van beweging en psychologische elementen gemiddeld de grootste effecten laten zien. Wie tijdens het sporten bewust focust op waarden, doelen of gezondheid, lijkt nét iets meer profijt te hebben. Maar ook hier geldt: het verschil is statistisch interessant, niet levensveranderend. De echte doorslaggevende factor is niet de methode, maar therapietrouw.
Minder hype, meer herhaling
Een andere ontnuchterende conclusie is wat níét boven kwam drijven. Interventies die veel media-aandacht krijgen vanwege hun wow-factor bleken niet structureel beter te scoren dan eenvoudigere alternatieven. Dat betekent niet dat natuur geen positieve effecten heeft, maar wel dat je geen bos of bergtop nodig hebt om je beter te voelen. Een loopband in een kelderruimte kan net zo effectief zijn.
Volgens hoofdauteur Andrew Kemp geeft dit beleidsmakers en zorgverleners juist meer vrijheid. Welzijn is geen smalle weg, maar een netwerk van begaanbare paden. Dat is goed nieuws voor iedereen die geen tijd, geld of zin heeft om de perfecte methode te zoeken.
De belangrijkste les is dan ook: kies iets dat past bij je persoonlijkheid en je dagelijks leven. Verwacht geen permanente euforie of verheven zingeving. Gewone handelingen, consequent herhaald, doen het zware werk.
Bron: Psychology Today

