Rondworm ontdekt die 46.000 jaar (!) heeft overleefd in de permafrost

Nooit eerder is er een dier gevonden dat 46.000 jaar lang wist te overleven. De nematode of rondworm is gevonden in een fossiel eekhoornnestje in de permafrost in Siberië.

Na tienduizenden jaren werd het diertje uitgegraven en in 2018 langzaam ontdooid. Wonder boven wonder, bleek het nog te leven. Het betrof een tot nu toe onbekende soort, die dus kennelijk langer leefde dan wat voor soort dan ook, die we tot nu toe kennen.

Hoe het mogelijk is om zo lang niet dood te gaan in de vrieskou? Daar hebben sommige piepkleine diertjes iets op gevonden, dat cryptobiose heet. Daarbij schakelen ze een aantal vitale processen zoals de stofwisseling nagenoeg uit, maar net niet helemaal. Zo kunnen ze niet alleen extreme kou maar zelfs radioactieve straling doorstaan.

De bekendste in zijn soort is het waterbeertje. Die kan, zo blijkt uit onderzoek, extreme temperaturen, straling en het bijna-vacuüm in de ruimte, overleven.

Waar een klein diertje groot in kan zijn.