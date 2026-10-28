Werkte je vroeger bij de overheid of in het onderwijs, maar bouw je daar nu geen pensioen meer op? Dan krijg je de komende weken een voorlopig overzicht van ABP, op de mat of in MijnABP. Zoek je daarin naar compensatie, dan vind je die niet. Dat is geen fout.

Compensatie is alleen voor mensen die op 31 december 2026 via hun werk nog pensioen opbouwen bij ABP.

ABP verstuurt de overzichten in fases. Gepensioneerden kregen ze vanaf augustus, werknemers die nog opbouwen vanaf eind september. Gewezen deelnemers, ook wel slapers genoemd, zijn vanaf eind oktober aan de beurt. Uiterlijk 30 november moet iedereen zijn overzicht hebben, meldt de VO-raad. Je ziet erop wat je verwacht pensioen is in de huidige regeling en wat ABP schat voor de nieuwe regeling, waar het fonds op 1 januari 2027 naar wil overstappen. Dagelijkse Standaard zette op 24 oktober op een rij wat dat betekent voor oud-werknemers.

Waarom slapers geen compensatie krijgen

Bij de overstap verandert de manier waarop je pensioen opbouwt. Deelnemers tussen 40 en 68 jaar die nog opbouwen, gaan daardoor iets mislopen. Daarom krijgen zij een vergoeding. Ben je al eerder uit dienst gegaan en bouw je nergens meer op bij ABP, dan krijg je die compensatie niet, schrijft Dagelijkse Standaard. Dat geldt ook voor wie nog vóór 1 januari overstapt naar een werkgever buiten ABP.

In het transitieplan van ABP staat het zo: gewezen deelnemers krijgen geen compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dat is het systeem waarin iedereen dezelfde premie betaalde en evenveel opbouwde, hoe oud je ook was.

Dit kun je wel krijgen

Geen compensatie betekent niet dat je niets krijgt. Volgens de ABP-Pensioengids krijgt iedereen meer pensioen als er bij de overstap geld over is om te verdelen. Voorwaarde is een dekkingsgraad van meer dan 109 procent op 31 december 2026. Komt die lager uit, dan is er geen tegemoetkoming en geen extra verhoging.

Tegemoetkoming voor gemiste verhogingen. ABP kon de pensioenen in het verleden niet altijd verhogen. Boven 109 procent komt er een tegemoetkoming, en vanaf 119 procent het afgesproken maximum. Hoe meer verhoging je destijds misliep, hoe hoger de tegemoetkoming. Je krijgt haar alleen over de jaren dat je echt bij ABP opbouwde. Op 1 januari 2026 lag de maximale gemiste verhoging volgens ABP op 21,98 procent, voor deelnemers die sinds 2009 geen pensioen meer opbouwen.

ABP kon de pensioenen in het verleden niet altijd verhogen. Boven 109 procent komt er een tegemoetkoming, en vanaf 119 procent het afgesproken maximum. Hoe meer verhoging je destijds misliep, hoe hoger de tegemoetkoming. Je krijgt haar alleen over de jaren dat je echt bij ABP opbouwde. Op 1 januari 2026 lag de maximale gemiste verhoging volgens ABP op 21,98 procent, voor deelnemers die sinds 2009 geen pensioen meer opbouwen. Extra verhoging van alle pensioenen. Ook die is mogelijk boven 109 procent. Hoeveel je krijgt, hangt volgens ABP af van hoe ver je nog van je pensioen af zit. Gepensioneerden krijgen allemaal dezelfde, lagere verhoging.

Een slaper van 55 en een van 64: dezelfde pot, een andere verhoging

Neem twee oud-ambtenaren die precies evenveel pensioen hebben opgebouwd bij ABP. De een is 55, de ander 64. Toch is de extra verhoging voor de 55-jarige hoger, want die moet langer wachten op zijn pensioen. Hoe groot het verschil precies is, rekent ABP in zijn uitleg niet voor. Dat zie je pas in je eigen overzicht.

FNV legde in april uit waarom gepensioneerden een lagere verhoging krijgen dan wie nog niet met pensioen is. Het extra geld wordt uitgesmeerd over tien jaar, alle pensioenen moeten elk jaar met hetzelfde percentage stijgen, en gepensioneerden hebben gemiddeld minder levensjaren voor zich. Als voorbeeld noemde de vakbond toen ongeveer 5 procent extra pensioenvermogen voor actieve deelnemers en circa 4 procent voor gepensioneerden.

Wie verder van zijn pensioen af zit, krijgt bij de overstap dus een hogere extra verhoging.

Pensioen ooit meegenomen naar een ander fonds? Dan mis je dat deel

Heb je je ABP-pensioen bij een nieuwe baan meegenomen naar een ander fonds, of is een klein pensioen automatisch overgedragen? Dan krijg je over dat pensioen bij ABP geen extra verhoging meer, schrijft Dagelijkse Standaard. Misschien krijg je er bij je nieuwe fonds wel een. ABP zegt zelf dat wie vóór 1 januari 2027 overdraagt, geen tegemoetkoming en geen extra verhoging krijgt. Hetzelfde geldt als je een klein pensioen vóór die datum laat afkopen.

Andersom kan ook. Heb je pensioen van elders meegenomen naar ABP, dan telt dat mee voor de extra verhoging.

Zo check je het