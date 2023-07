In Indonesië is ‘meest gemuteerde Covid-variant ooit’ opgedoken

Een Covid-variant die in Indonesië is opgedoken, is misschien de meest gemuteerde versie van het virus ooit, denken wetenschappers.

De nieuwe versie van Delta – verzameld uit een uitstrijkje van een patiënt in Jakarta – heeft 113 unieke mutaties.

Zevenendertig van de veranderingen zijn van invloed op het spike-eiwit, dat het coronavirus gebruikt om zich aan mensen te hechten. Ter vergelijking: Omicron heeft ongeveer 50 mutaties.

Deskundigen gaan er vooralsnog van uit dat de mutant niet het begin is van een nieuwe covid-golf.