Woon je buiten Nederland en krijg je AOW? Dan wil de Sociale Verzekeringsbank (SVB) af en toe zeker weten dat je nog leeft. Stuur je dat bewijs niet terug, dan stopt de betaling. Je krijgt pas weer geld als het formulier binnen is.

De zaak-Emile Ratelband laat zien hoe snel iemand in het buitenland onvindbaar kan worden. In de stukken bij het Kadaster staat de 77-jarige omschreven als iemand zonder "bekende woon- of verblijfplaats", schreven we in Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband. Volgens De Telegraaf verblijft hij nu in Vientiane, de hoofdstad van Laos. Maar wat betekent het voor een gewone AOW'er als de SVB niet weet hoe het met hem gaat?

Eén keer per jaar een brief, in je verjaardagsmaand

AOW'ers in het buitenland krijgen de brief met het levensbewijs volgens de SVB in de maand waarin zij of hun (oudere) partner jarig zijn. De brief komt per post of digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid, meldt NederlandWereldwijd. Heb je een partner, dan staat er voor hem of haar een eigen QR-code in de brief.

Niet iedereen krijgt zo'n brief. Met sommige landen wisselt de SVB automatisch gegevens uit. In de veelgestelde vragen van de SVB staan Aruba, Australië, België, Canada, Curaçao, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Sint Maarten en het Verenigd Koninkrijk. Woon je daar, dan krijg je meestal geen formulier. Krijg je er toch een, stuur het dan altijd terug. Portugal en Thailand staan niet in dat rijtje.

Geen levensbewijs, geen AOW

Wat er gebeurt als het formulier niet terugkomt, beschreef de Nationale Ombudsman in 2024. Een gepensioneerde schilder die in Duitsland woonde (de ombudsman noemde hem Richard) merkte tijdens een vakantie in Thailand dat zijn AOW niet was gestort. Hij had geen levensbewijs ingeleverd. De SVB liet hem weten dat de AOW pas weer zou komen als het levensbewijs binnen was. Pas na een klacht bij de ombudsman spraken ze af dat hij het formulier na thuiskomst alsnog mocht opsturen.

Je AOW stopt dan niet omdat je recht verdwenen is, maar omdat de SVB niet kan vaststellen dat je nog leeft.

Zo stuur je het levensbewijs op

Sinds maart 2024 kan het ook met een app. Volgens NederlandWereldwijd heb je daarvoor nodig:

de brief van de SVB met de QR-code;

een smartphone of tablet met NFC-lezer en internet;

een geldig paspoort, een ID-kaart of een Nederlands rijbewijs met NFC-chip.

Je scant de QR-code, downloadt de app Digidentity Wallet, scant je identiteitsbewijs en maakt een selfie. Lukt dat niet, dan vul je het papieren formulier in. Dat laat je ondertekenen en stempelen door een officiële instantie, en daarna stuur je het terug naar de SVB. In de eerste maand vroeg de SVB zo'n 20.000 mensen om een levensbewijs. Ongeveer 2.200 van hen stuurden het via de app.

Alleenstaand in een land zonder verdrag? Dan krijg je minder

Een alleenstaande krijgt AOW ter hoogte van 70 procent van het minimumloon, een gehuwde of samenwonende 50 procent. Per 1 juli 2026 is dat €1.662,16 bruto per maand voor een alleenstaande en €1.139,39 per persoon voor een stel. Het lagere bedrag, de gehuwdennorm, gaat altijd mee naar het buitenland, waar je ook woont. Het hogere bedrag alleen naar landen waarmee Nederland afspraken heeft over handhaving en controle, schreef de minister in 2024 in antwoord op Kamervragen.

Het gevolg: een alleenstaande AOW'er in Kaapverdië krijgt 70 procent, een alleenstaande in Ghana 50 procent. Voor Thailand is er sinds 2005 een exportverdrag, waardoor een alleenstaande daar de 70-procentnorm houdt, meldt Vertrekklaar.

In cijfers

Ruim €520 bruto per maand scheelt de gehuwdennorm met de AOW voor alleenstaanden.

Ongeveer 4.200 AOW'ers woonden eind 2023 in een land zonder verdrag.

Bij 1.310 van hen, die anders recht hadden op AOW voor alleenstaanden, werd de uitkering beperkt.

Ongeveer 2.200 mensen stuurden hun levensbewijs in de eerste maand via de app.

Check dit voordat je vertrekt

Kijk op de site van de SVB of je nieuwe woonland een verdragsland is, zeker als je alleenstaand bent.

Zorg dat je post aankomt of gebruik de Berichtenbox van MijnOverheid, zodat je de brief niet mist.

Geef wijzigingen in je situatie binnen zes weken door aan de SVB. Dat is de termijn als je buiten Nederland woont.

Houd een geldig identiteitsbewijs met NFC-chip bij de hand voor de app.

Vergeet je pensioenfonds niet: ook dat vraagt vaak elk jaar zelf om een levensbewijs, meldt het Nederlands Migratie Instituut.

Is je AOW al stopgezet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de SVB en stuur het levensbewijs alsnog op.

Hoe de zoektocht naar Ratelband zelf verliep, lees je in Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos".