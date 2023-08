Mogelijk drie actieve onderwatervulkanen ontdekt bij Sicilië

Na een wekenlange diepzee-expeditie heeft een internationaal team van wetenschappers drie onderwatervulkanen ontdekt voor de zuidwestkust van Sicilië. Het is onduidelijk of de vulkanen nog actief zijn.

Volgens de wetenschappers zijn de pas ontdekte vulkanen minstens 6 kilometer breed en meer dan 150 meter hoog. Ze passen in een reeks andere vulkaankraters die in 2019 al ontdekt zijn voor de kust van Sicilië.

Onderzoeker Dario Civile spreekt van een 'heel belangrijke ontdekking'. "De vondst schijnt licht op een stukje onontdekte zeebodem. De Middellandse Zee wordt al duizenden jaren bevaren, maar gek genoeg weten we nog maar weinig van zijn bodem."

De onderzoekers gingen met het Duitse schip de Meteor de zee op tussen 16 juli en 5 augustus en scanden de bodem van de Straat van Sicilië. Ze verzamelden steenmonsters, waaronder lava-afzettingen. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

Civile: "We hebbe hydrothermale activiteit waargenomen in het gebied, maar het is nog te vroeg om vast te stellen of deze vulkanen actief zijn. Daarvoor moeten we eerst de stenen en de seismische gegevens uit het gebied analyseren."

Onderwatervulkanen komen heel veel voor. Naar schatting zijn er meer dan 1 miljoen te vinden op de bodem van onze zeeën en oceanen, maar van de uitbarstingen merken we meestal niets. Toch zijn ze goed voor 80 procent van de vulkanische activiteit wereldwijd.