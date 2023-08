Volgens onderzoekers van de Canterbury Christ Church University zijn de twee beste oefeningen om de bloeddruk te verlagen isometrische oefeningen. Isometrische oefeningen bestaan uit houdingen die het lichaam statisch houden en de spieren activeren zonder ze te verlengen of samen te trekken, zoals bijvoorbeeld bij krachttraining. Tot de populairste isometrische oefeningen behoren wall squats en planks. De resultaten toonden aan dat isometrische oefeningen de bloeddruk evenveel verlaagden als gangbare bloeddrukmedicatie.

Het verlagen van je bloeddruk kan veel voordelen hebben voor je gezondheid. Hier zijn enkele voordelen van het verlagen van je bloeddruk:

Het kan je risico op angina verminderen. Je hebt minder kans op een hartaanval. Je verlaagt je kans op een beroerte. Je hebt minder kans op problemen met sporten. Mannen kunnen hun risico op erectiestoornissen verlagen. Je kunt je nieren gezond houden. Je ogen zullen gezonder zijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen anders is, dus het is een goed idee om met je arts te praten over wat het beste is voor jou. Veel succes! 😊

