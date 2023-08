Tieners die roken hebben minder grijze hersenstof

Een onderzoek heeft aangetoond dat tieners die beginnen met roken minder grijze stof hebben in twee belangrijke hersengebieden die verband houden met remming en verslaving. De grijze stof zit vooral aan de buitenkant van je hersenen. Het bestaat voor het grootste deel uit zenuwcellen. Je kunt de grijze stof zien als de plek waar informatie wordt verwerkt.

Het onderzoek analyseerde MRI-hersenscans van meer dan 800 mensen en ontdekte dat degenen die op 14-jarige leeftijd begonnen te roken minder grijze stof hadden in de linker ventromediale prefrontale cortex, een deel van de hersenen dat betrokken is bij emotionele regulatie, besluitvorming en zelfbeheersing. Dezelfde groep had vijf jaar later ook verminderde grijze stof in het tegenovergestelde deel van hetzelfde hersengebied (aan de rechterkant). Het onderzoek suggereert dat verminderde grijze stof in de linker frontale kwab een erfelijke biomarker kan zijn voor mensen met neigingen tot verslaving. De onderzoekers hopen dat hun bevindingen kunnen helpen om de overgang naar middelenafhankelijkheid te voorkomen.