Muziek kan pijn van baby’s verminderen tijdens testen of hielprikken

Het spelen van muziek zoals een slaapliedje voor baby's kan hun pijn tijdens pijnlijke medische handelingen helpen verminderen, suggereert onderzoek.

Kleine medische ingrepen zoals injecties of hielprikken worden vaak uitgevoerd bij pasgeboren baby's, en vaak is gezegd dat de hersenen van baby's niet voldoende ontwikkeld zijn om echt pijn te voelen. Maar recent onderzoek lijkt te bewijzen dat ze dit net zo ervaren als volwassenen doen dat.

Dr. Saminathan Anbalagan, een neonatale expert aan het Thomas Jefferson Ziekenhuis in Philadelphia: “Studies hebben [ook] aangetoond dat vroege pijnervaringen de pijnreacties later in het leven kunnen terugkeren en tot andere pijnreacties kunnen leiden. Daarom is het van cruciaal belang om een ​​gemakkelijke en betrouwbare methode te ontwikkelen om pijn bij pasgeborenen te verminderen.”

Anbalagan en zijn collega's maten de pijnniveaus van 100 pasgeboren baby's die een hielprikbloedtest ondergingen. Allen kregen twee minuten vóór de procedure een kleine dosis suikeroplossing, terwijl 54 van de baby's ook twintig minuten daarvoor, tijdens en vijf minuten erna een instrumentaal slaapliedje van Mozart kregen te horen. De andere baby's luisterden niet naar muziek.

Een onderzoeker beoordeelde de pijnniveaus van de baby's met behulp van een standaard scoresysteem dat gezichtsuitdrukkingen, huilen, ademhalingspatronen, bewegingen en alertheid beoordeelde, met een maximaal mogelijke score van zeven.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in Pediatric Research, bleek dat hoewel de pijnscores voor beide groepen nul waren vóór de hielprik, de gemiddelde pijnscore van zuigelingen die naar het slaapliedje luisterden tijdens en onmiddellijk na de procedure aanzienlijk lager was vergeleken met degenen die niet naar muziek luisterden.