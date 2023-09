Wat is het effect van koffie op een nuchtere maag?

Veel mensen beginnen de dag met een kop koffie. Als je social media influencers en andere websites moet geloven, is dit een slecht idee. Koffie op een lege maag zou leiden tot een verstoorde bloedsuikerspiegel, hormoonproblemen en maag-darmklachten. Is daar iets van waar?

Tegenstrijdige bevindingen

Wetenschapsjournalist Martijn Peters legt in HLN uit of je beter eerst kunt ontbijten vooraleer je aan de koffie gaat, of dat een bakkie troost op de nuchtere maag geen probleem is. “Als het gaat over bijvoorbeeld maagzuur, indigestie of maagzweren zijn de bevindingen eerder tegenstrijdig”, zegt hij.

“Er zijn mensen die zeer gevoelig zijn voor koffie. Maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfs bij dit kleine deel van de bevolking het voorkomen van klachten en de ernst ervan hetzelfde blijven op een nuchtere of volle maag.” Ook is er weinig wetenschappelijk bewijs te vinden over verstoringen van de hormoonbalans door het drinken van koffie op de lege maag.

Cafeïne wordt sneller opgenomen

“Ik vind vooral veel tegenstrijdige resultaten en bevindingen die uit de context worden getrokken”, legt Peters uit. “Of je gegeten hebt of niet kan wel een invloed hebben op hoe snél je lichaam de cafeïne opneemt. Voeding of voedingsbestanddelen, zoals vezels, kunnen de snelheid daarvan vertragen. Daarom zal het drinken van je ochtendkoffie op een lege maag je misschien wel een snellere energieboost geven dan wanneer je het na of tijdens het ontbijt zou drinken.”