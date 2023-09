De mensheid is al eens bijna uitgestorven

Diep in de oertijd, 930.000 jaar geleden, is de voorloper van de mens bijna uitgestorven. Nog maar een goede 1.300 mensen liepen er 930 duizend jaar geleden rond op aarde – een wereldbevolking niet groter dan het huidige inwonertal van Texel, ze pasten met gemak in de grote zaal van het Concertgebouw.

Chinese onderzoekers concluderen uit DNA-onderzoek dat we allemaal afstammen van heel weinig voorouders. Diep verstopt in dat dna vonden de Chinezen de sporen van de flessenhals: bepaalde stukken die zo sterk op elkaar lijken dat het alleen kan betekenen dat mensen ooit extreem nauw aan elkaar verwant waren.

Het model ontdekte een afname van de bevolkingsomvang van onze voorouders van ongeveer 100.000 naar ongeveer 1000 individuen. De achteruitgang lijkt samen te vallen met grote klimaatveranderingen. Er werd in diep periode veel kouder op aarde. Dat zal onder meer hebben geleid tot ‘een lange periode van droogte en grootschalige veranderingen in wild in Afrika en Eurazië’, aldus de groep onderzoekers van de Universiteit van de Chinese Academie van Wetenschap in Shanghai.

De conclusies van het Chinese onderzoek zijn overigens niet onomstreden