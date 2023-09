Ufoloog verklaart onder ede buitenaardse wezens te hebben gevonden: ‘Geen deel van menselijke evolutie’

Ze hebben maar drie vingers aan iedere hand en hun schedel is langwerpig, de fossielen die ufoloog Jaime Maussan uitgebreid heeft onderzocht kunnen volgens hem niet anders dan afkomstig zijn van aliens. Dat verklaarde hij onder ede in het federale parlement van Mexico.

De gemummificeerde resten zijn in 2017 gevonden in een mijn in Cuzco in Peru. Ze zijn tussen de 700 en 1800 jaar oud en volgens Maussan dus van buitenaardse origine. De wezens zouden op aarde zijn achtergebleven na een crash van hun ruimteschip.

Dat verklaarde de Amerikaan dinsdag. Hij zegt dat "elke wetenschappelijke instelling dat kan onderzoeken". Ryan Graves, de directeur van Americans for Safe Aerospace sloot zich bij de verklaring aan. Zijn club "wil het publiek onderwijzen over ufo’s, het stigma doorbreken en ijvert voor transparantie en openheid'. Graves reageert: "Ufo’s vormen een dringende prioriteit voor de veiligheid van de ruimte en moeten wetenschappelijk onderzocht worden.”

Beide ufologen waren bij de zitting aanwezig. Maussan beschreef de resten als afkomstig van 'niet-menselijke wezens die geen deel uitmaken van de aardse evolutie'. Het tweetal wil politici overtuigen om in de wet vast te leggen dat er buitenaardse wezens op aarde zijn geweest. Als Mexico daar in meegaat, wordt het het eerste land dat het bestaan van aliens wettelijk erkent.