Studie: kinderen met betrokken vaders presteren beter op school

Een betrokken vader is niet alleen belangrijk voor de opvoeding van de kinderen, hij zorgt ook nog eens voor betere prestaties op school. Volgens onderzoek van de Britse University of Leeds hebben vaders 'een uniek en belangrijk effect' op de schoolresultaten van hun kroost.

De onderzoekers bestudeerden bijna 5000 gezinnen in Engeland. Daaruit bleek dat als de vader met zijn kinderen speelde, zong, tekende of las, zowel voor ze naar school moesten als op de basisschool, ze beter presteerden. Er was met name een positief effect voor het vak wiskunde. "Slechts tien minuten per dag spelen kon al een verschil maken", aldus de onderzoekers.

De betrokkenheid van moeders had een positief effect op de ontwikkeling van sociaal en emotioneel gedrag, terwijl de vader dus meer impact had op het opleidingsniveau.

Het advies is dan ook dat vaders zoveel mogelijk tijd doorbrengen met hun kinderen. “Meerdere keren per week meerdere soorten gestructureerde activiteiten ondernemen, al is het maar voor korte periodes, helpt om de cognitieve en taalontwikkeling van een kind te verrijken”, concluderen de onderzoekers.

Ze benadrukken dat een vader die “actief deelneemt aan de zorg voor kinderen, de kans aanzienlijk vergroot dat kinderen betere cijfers zullen halen op de lagere school”. Het is daarom cruciaal om vaders “aan te moedigen en te ondersteunen om de zorg voor hun kinderen te delen met de moeder, vanaf een vroeg stadium in het leven van een kind."