Deze kwal heeft geen hersens, maar wel herinneringen

Wetenschappers hebben ontdekt dat dooskwallen (Tripedalia cystophora)) met slechts een handvol neuronen en de mogelijkheid om hun omgeving waar te nemen, hun gedrag kunnen aanpassen op basis van eerdere ervaringen.

De Tripedalia cystophora heeft een soort geheugen. Deze kleine kubuskwal heeft een complex visueel systeem met vier groepen van zes ogen van vier verschillende typen Deze ogen stellen de kwal in staat om visuele signalen te gebruiken om zijn positie in het zonlicht te handhaven, obstakels te vermijden en prooien te vangen. Het is echter niet duidelijk hoe de kwal deze visuele informatie opslaat en verwerkt in zijn zenuwstelsel.

Er zijn enkele studies gedaan naar het leren en het geheugen van Tripedalia cystophora. Een studie uit 2014 toonde aan dat de kwal in staat was om een associatief leerproces te vertonen, waarbij hij een bepaalde kleur associeerde met een beloning of een straf. De kwal leerde om naar een gekleurde schijf te zwemmen die voedsel bevatte, en om weg te blijven van een andere schijf die een elektrische schok gaf. De kwal kon deze associatie onthouden voor ten minste 24 uur na de training.