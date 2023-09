Waarom wordt er zoveel water toegevoegd aan vlees en vis?

Het water zit vol met vis, maar vis zit ook vol met water. Op de ingrediëntenlijst van veel visverpakkingen staat water prominent vermeldt, en dat geldt ook voor veel vleesproducten. Waarom is dat? De Keuringsdienst van Waarde zocht het uit.

Fabrikanten doen een laagje ijs om diepvriesvis om het product sappig te houden. Maar dit glaceerlaagje is niet het enige toegevoegde water. Uit een test in 2015 blijkt dat pangasiusfilets uit de supermarkt tot wel 45 procent uit extra toegevoegd water bestaan. Deze Aziatische kweekvis heeft van nature een wat gronderige smaak en om dat te camoufleren wordt er water met een beetje citroenzuur en zout toegevoegd.

Ze stoppen de vis samen met water en wat bindstoffen in een tumbler, een soort wasmachine. Na een aantal rondjes is de vis opeens een stuk zwaarder geworden. Het extra water dat de visfilet vasthoudt is goed voor de smaak, maar ook voor de portemonnee van de producent. “Dan maken ze het een beetje zwaarder en verkopen ze meer kilo’s. Het product wordt dan wel wat goedkoper, maar de consument betaalt de visprijs voor water”, aldus voedseltechnoloog IJsbrand Velzeboer tegen de Keuringsdienst.

Ook in zalm, garnalen, gehakt, kip, hamburgers en vooral ham wordt extra vocht gepompt. Dit om het lekker sappig en mals te maken, maar vooral om minder vis en vlees voor meer geld te kunnen verkopen. “En dan maar afvragen als je dit in de pan legt, dat geldt ook voor vlees, waarom dat visje zo enorm krimpt. Als je het op de barbecue legt, gaat het vuur bijna uit”, zegt Velzeboer.