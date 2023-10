Kwakzalversprijs naar LINDA

Het tijdschrift LINDA. krijgt een 'prijs' omdat het kwakzalverij de ruimte zou bieden, zowel in het blad als online. Het blad is "een betreurenswaardige mix van verstandige artikelen en gevaarlijke, onweersproken kwakzalverij" en krijgt daarom de Meester Kackadorisprijs, legt de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) uit.

Volgens de vereniging verwaarlozen de makers van het tijdschrift hun "verantwoordelijkheid om het publiek te behoeden voor kostbare en zinloze fopbehandelingen". De vereniging citeert artikelen waarin mensen zeggen dat ze al jaren niet meer eten en hun eigen urine drinken, of dat ze aan reïncarnatietherapie doen. Zo maakt het tijdschrift "spelenderwijs vormen van kwakzalverij acceptabel", aldus de jury.

De andere genomineerden dit jaar waren de website kanker.nl en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. Beide waren afgelopen jaar positief over acupunctuur, en daar is de VtdK niet over te spreken.

De prijs wordt sinds 2003 uitgereikt. Hij is niet bestemd voor mensen of instanties die zelf aan kwakzalverij doen, maar voor wie dit bevordert "terwijl van hen het tegengestelde verwacht zou mogen worden. Vorig jaar ging de prijs naar het Openbaar Ministerie, dat twee chiropractoren en geen neuroloog inzette als getuigen-deskundigen in een rechtszaak tegen een chiropractor. Die werd ervan verdacht een cliënt invalide te hebben gemaakt, maar werd mede dankzij de getuigen vrijgesproken. Onder de eerdere 'winnaars' zijn KWF Kankerbestrijding, theoloog Jacobine Geel en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.