Salmiak blijkt de zesde smaak

Onderzoekers van de ​University of Southern California zeggen een zesde smaak te hebben ontdekt, namelijk de smaak van ammoniumchloride.

Van oudsher kennen we 4 smaken: zoet, zuur, zout en bitter. Sinds 1990 noemen we umami de vijfde smaak. En nu zou ook de 'zesde smaak' ontdekt zijn. Voor Nederlanders is de smaak weinig nieuws: ammoniumchloride. Oftewel: salmiakzout.

Deze smaak wordt vaak geassocieerd met drop en is populair in ​Scandinavië en ​Nederland. Het onderzoeksteam heeft aangetoond dat de tong reageert op ammoniumchloride en dat dit een receptor activeert die ook zure smaken detecteert.

Deze bevindingen kunnen verklaren waarom sommige mensen wel van drop houden en anderen niet. Het is echter nog niet zeker of ammoniumchloride als een officiële zesde smaak zal worden erkend.