Extreem dodelijke salmonella amper te behandelen met antibiotica

In Afrika blijken er nauwelijks behandelbare, dodelijke salmonellavarianten te bestaan, waaraan dagelijks honderden kinderen overlijden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

"Sommige salmonellavarianten blijven onderbelicht, maar geven vaak zeer zware infecties”, vertelt professor Sandra Van Puyvelde (UA) bij HLN. “Bovendien worden er soms hoge graden van antibioticaresistentie vastgesteld, waardoor zulke infecties in Sub-Sahara-Afrika zo goed als onbehandelbaar zijn.”

Er zijn meer dan duizend bacteriestalen uit de hele wereld onderzocht. “We doken in zogenaamde biobanken, waardoor we onder andere stalen uit de jaren veertig konden onderzoeken. Die stalen komen bijvoorbeeld uit het toenmalige Zaïre en bleven al die tijd bewaard in de kelders van het Pasteur-Instituut in Parijs. Een schat aan genetische informatie die ons toeliet om de stamboom van deze bacteriën te ontrafelen.”

Meest zorgwekkende is de enorme antibioticaresistentie van de salmonella uit Ethiopië. Wim Cuypers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) stelt dat we daarom waakzaam moeten blijven. “Zulke extreme vormen van antibioticaresistentie zien we wereldwijd meer en meer. Omdat die resistentie mobiel is, is er een hoge dreiging naar meer onbehandelbare bacteriële infecties.”

Vooral kinderen onder de 5, die in slechte hygiënische omstandigheden leven, zijn momenteel slachtoffer. Dagelijks zouden er honderden kinderen in Afrika overlijden aan een salmonellabesmetting.