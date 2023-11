“Eloise van Oranje promoot een eetstoornis die meer dan vierhonderd euro per week kost”

Je wordt op de sociale media doodgegooid met het Dag ÉÉN-dieet, een peperduur crashdieet- en fitnessprogramma waar onder andere Isa Hoes, Heleen van Royen, Halina Reijn, Leonie ter Braak, John de Wolf en Eloise van Oranje hysterisch enthousiast over zijn. Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack maakt korte metten met deze gevaarlijke nieuwe trend.

“Het programma van Heleen was als volgt: gedurende zes weken deed ze vijfmaal per week krachttraining, drie keer per week twintig minuten cardio én zette ze dagelijks tienduizend stappen. En dat alles op een energiebevoorrading van 1100 calorieën per dag. Ter vergelijk: de richtlijn voor een gemiddelde vrouw is tweeduizend calorieën per dag”, schrijft ter Braack in Flair.

Peperduur programma om jezelf uit te hongeren

“Voor dit programma betaalt een normale sterveling 2500 euro, dus meer dan vierhonderd euro per week. Om het jojo-effect enigszins op te vangen, kun je ook nog eens een vervolgpakket aanschaffen, waar je gelukkig maar een schamele tweeduizend euro voor kwijt bent”, stelt 'Sjamadriaan' – zoals hij online bekendstaat – sarcastisch in zijn column.

“Lijkt je dit alles wat duur, niet getreurd: vanaf deze maand kun je voor duizend euro een pakket kopen waarbij je geen persoonlijke begeleiding krijgt, maar wel een paar e-books, een app en een weegschaal. Zodat je jezelf helemaal op eigen houtje uit kan hongeren.”

Weer acht kilo aan illusies lichter

Ook Feyenoord-icooon John de Wolf liet zich door Dag ÉÉN voor het karretje spannen. “Elke arts of diëtist die niet geheel onbekwaam is, kan je uitleggen dat dit soort crashdiëten op de lange termijn in de regel meer kwaad dan goed doen, maar vrouwenbladen en tv-programma’s krijgen geen genoeg van de nieuw verworven ‘killerbodies’”, schrijft de wetenschapsjournalist. “Je zou verwachten dat een oud-voetballer, die als assistent-trainer nog altijd bezig is met voeding en beweging, wel kennis heeft over voeding en beweging. En daar zit precies het probleem. Als een oud-topsporter dit soort onzin aanprijst, lijkt het voor een leek ineens veel minder onzinnig.”