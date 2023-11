Europees Milieuagentschap: Fijnstof zorgt voor 250.000 doden per jaar in EU

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft berekend dat te hoge concentraties fijnstof in de lucht (PM 2,5 en PM 10) verantwoordelijk zijn voor naar schatting 250.000 doden in de Europese Unie in 2021.

Wanneer deze fijnstofconcentraties onder de aanbevolen drempels van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden zijn gebleven, dan hadden deze overlijdens voorkomen kunnen worden, aldus de EEA in een persbericht.

Grote impact van luchtvervuiling

“De impact van luchtvervuiling op onze gezondheid is nog steeds te hoog”, stelt EEA-directeur Leena Ylä-Mononen. Fijnstof veroorzaakt gezondheidsproblemen door onder andere hartaandoeningen, beroertes, diabetes, chronisch obstructieve longziekte (COPD), longkanker en astma.

Ook stikstofdioxide en ozon eisten slachtoffers. Volgens het EEA overleden 52.000 mensen vanwege een te hoge concentratie stikstofdioxide in de atmosfeer. Nog eens 22.000 overlijdens konden worden herleid tot een te hoge blootstelling aan ozon.

Interactieve fijnstofkaart

Op de interactieve fijnstofkaart van TNO is per gemeente te zien op hoeveel dagen de daggemiddelde advieswaarde van de WHO voor fijnstof in 2022 is overschreden. Alle Nederlandse gemeente overschrijden de aanbevelingen van de WHO van maximaal 15 µg/m3, soms wel met meer dan 90 dagen. Het advies van de WHO is dat dit slechts 4 dagen per jaar zou mogen gebeuren.

De Gezondheidsraad maakte in 2018 bekend dat blootstelling aan fijnstof verantwoordelijk is voor zo’n 4 procent van de ziektelast in Nederland.