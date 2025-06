Amerikaanse medicijnwaakhond keurt nieuwe prik tegen hiv goed die maar twee keer per jaar nodig is

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft woensdag een nieuw medicijn goedgekeurd dat hiv-infecties kan voorkomen. Je hebt er maar twee prikken per jaar voor nodig.

Het medicijn lenacapavir van farmaceut Gilead Sciences wordt verkocht onder de merknaam Yeztugo. In grote onderzoeken vorig jaar bleek het bijna 100 procent effectief in het voorkomen van hiv-infecties. Dat is een resultaat dat zelfs ervaren onderzoekers verbaasde.

Het wetenschappelijke vakblad Science riep de experimentele behandeling zelfs uit tot 'Doorbraak van het Jaar 2024'. Dat is niet voor niets: wereldwijd raken jaarlijks nog altijd meer dan een miljoen mensen besmet met hiv, vooral in armere landen.

Einde van de epidemie in zicht?

Het nieuwe middel behoort tot een medicijnklasse die 'capside-remmers' wordt genoemd. Het grote voordeel ten opzichte van bestaande behandelingen is de frequentie. Mensen nu moeten dagelijks pillen slikken. Met het nieuwe medicijn volstaan straks twee injecties per jaar.

Dit kan een gamechanger zijn, vooral voor mensen die moeite hebben met het dagelijks innemen van medicijnen. Vergeten wordt praktisch onmogelijk als je maar twee keer per jaar naar de dokter hoeft. Gilead heeft plannen voor een snelle uitrol in de Verenigde Staten en wil het middel daarna wereldwijd op de markt brengen.