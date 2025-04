Onderzoekers van de Amerikaanse Drexel University hebben ontdekt dat baby's die geboren worden in de buurt van bomen, veel gezonder zijn. En voor de sceptici onder ons: nee, het komt niet doordat rijkere mensen vaker in groene wijken wonen.

Het onderzoeksteam richtte zich op de Amerikaanse stad Portland. Daar heeft een lokale groep bomenliefhebbers de afgelopen dertig jaar meer dan 36.000 bomen geplant. Hierdoor konden wetenschappers precies zien wat er gebeurt als een buurt plotseling groener wordt.

Voor iedere boom die binnen 100 meter van een aanstaande moeder werd geplant, kwam haar baby gemiddeld zwaarder ter wereld. Tien bomen in de buurt? Dan praten we al over een baby die 50 gram meer weegt bij de geboorte. Dat klinkt misschien als klein bier, maar het geboortegewicht maakt wel degelijk een belangrijk verschil voor de gezondheid van pasgeborenen.

De wetenschappers hielden rekening met allerlei factoren die normaal gesproken roet in het eten gooien. Denk aan opleidingsniveau, inkomen en BMI van de moeder. Ook keken ze naar bestaande bomen versus nieuw geplante exemplaren.

Groene omgeving is voordelig voor iedereen

Oude, volgroeide bomen bleken nog een extra voordeel te hebben: ze beschermen baby's tegen de nadelige effecten van drukke wegen. Waarschijnlijk omdat hun grote bladerdek meer geluid en luchtvervuiling opvangt dan jonge boompjes.

Het planten van bomen kan volgens het onderzoek een relatief goedkope manier zijn om de volksgezondheid te verbeteren, zelfs voordat een kind geboren is. Een groene omgeving zorgt namelijk voor minder stress bij aanstaande moeders, wat weer leidt tot gezondere zwangerschappen.