Vooral tweedehandsmotoren erg in trek, signaleert branche

BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe motoren in Nederland is in de eerste helft van dit jaar licht gedaald, maar de verkoop van tweedehandsmotorfietsen bleef gestaag groeien. "Vooral gebruikte modellen zijn momenteel enorm in trek", zei Martijn van Eikenhorst, manager sectie motoren van RAI Vereniging, bij het verschijnen van de halfjaarcijfers voor de branche.

Volgens gegevens van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn er 12.266 nieuwe motoren op kenteken gezet, 0,8 procent minder dan een jaar terug. De daling volgt op het uitzonderlijk sterke jaar 2024, toen een recordaantal van bijna 20.000 exemplaren werd verkocht.

De nieuwe cijfers laten volgens de branche zien dat de motorfietsverkoop "nog altijd stabiel" is. Bovendien was in juni wel weer sprake van een lichte stijging, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Woon-werkverkeer

Daarnaast zijn er in de eerste helft van het jaar 82.687 tweedehandsmotoren verkocht. Dat waren er ruim 8 procent meer dan een jaar geleden.

Motorfietsen waren de afgelopen jaren al een stuk populairder geworden. Dit zou onder meer komen doordat de voertuigen tegenwoordig vaker worden gebruikt voor woon-werkverkeer nu het drukker op de weg is.