De helft van alle stranden wereldwijd zou kunnen verdwijnen door klimaatverandering

Wetenschappers waarschuwen dat bijna de helft van de stranden wereldwijd tegen het einde van deze eeuw verdwenen kan zijn. De boosdoeners: de stijgende zeespiegel en de manier waarop we onze kustgebieden volbouwen.

De cijfers liegen er niet om. Kustlijnen over de hele wereld worden als het ware "geplet" tussen de stijgende zeespiegel aan de ene kant en oprukkende bebouwing aan de andere kant. Dat zei de Uruguayaanse wetenschapper Omar Defeo eerder deze maand op een wetenschappelijk symposium in Montevideo.

Hoe werkt dit?

Een kustgebied bestaat uit drie zones die samenwerken als een soort ademend systeem. Bovenaan heb je de duinen. Daaronder ligt het strand zelf, dat afwisselend droog en nat is. En dan is er nog het onderwatergedeelte, waar de golven breken.

Deze drie zones wisselen constant zand met elkaar uit. De wind blaast zand van het droge deel naar zee en de golven brengen het weer terug naar het strand. En als er sterke windvlagen zijn, vangen de duinen de klap op. Het probleem is dat als je een van deze zones verstoort, het hele systeem dat voelt.

Bebouwing heeft grote gevolgen

Het team van Defeo onderzocht 90 locaties op 30 stranden langs de kust van São Paulo in Brazilië. Hoe meer mensen op een strand komen, zo blijkt uit hun studie, hoe slechter het gesteld is met de biodiversiteit. Dat geldt niet alleen op het droge zand waar de badgasten liggen, maar ook in de onderwaterzones verder van de kust.

Een andere analyse van 315 stranden laat zien dat erosie geen toekomstmuziek is. Één op de vijf onderzochte stranden vertoont nu al intense tot ernstige erosie. Menselijke activiteiten blijken daarbij een flinke rol te spelen, vooral op stranden met een steile helling waar de golven hard inslaan.