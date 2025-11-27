Verstappen: zelfs als ik alles win, heb ik geluk nodig

LUSAIL (ANP) - Max Verstappen heeft geluk nodig om voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1 te kunnen worden. Dat zei de 28-jarige coureur van Red Bull bij een persmoment in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar. "Natuurlijk is het gat kleiner geworden, maar het zijn nog altijd 24 punten. Er moet heel veel goed gaan tot het einde om nog een kans te hebben. Zelfs als ik alles win, heb ik geluk nodig, maar de kans is absoluut groter dan hij was."

Verstappen liep door zijn zege in de Grote Prijs van Las Vegas 25 punten in op kampioenschapsleider Lando Norris van McLaren. De Brit raakte al zijn punten kwijt door een diskwalificatie. "Ik wist wel dat er onderzoek gaande was, maar hoorde het pas toen ik naar huis vloog. De auto van McLaren was te laag afgesteld en te laag is te laag. Daar is geen discussie over mogelijk. Zo zijn de regels."