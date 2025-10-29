De mensheid heeft al tientallen miljarden varkens
opgepeuzeld. Maar we kunnen ze ook uit elkaar gaan halen om zelf langer te leven. Een tekort aan donororganen eist wereldwijd jaarlijks duizenden levens. Xenotransplantatie, het transplanteren van dierlijke organen naar mensen, wijkt uit naar een bijzondere bron: het varken. Recent
haalden artsen wereldwijd het nieuws met enkele geslaagde transplantaties van varkensorganen naar mensen—geen sciencefiction meer, maar feit.
Zo werd in oktober 2025 onder leiding van Wenjie Zhang i
n China voor het eerst een deel van een varkenslever succesvol getransplanteerd naar een menselijke patiënt. Het orgaan was genetisch aangepast: “Na de operatie produceerde de varkenslever gal, albumine en stollingsfactoren. Ook was er geen acute afstoting,” schrijven artsen in het Journal of Hepatology. Hoewel de lever na 38 dagen verwijderd moest worden door een complicatie (xTMA), spreken experts van een baanbrekende stap vooruit.
Ook elders verschenen successen: in 2022 kreeg een Amerikaan een genetisch gemodificeerd varkenshart,
dat zestig dagen klopte in zijn borst, en in 2024 werd voor het eerst een varkensnier
succesvol bij een levende patiënt geplaatst. Volgens onderzoekers bieden varkensorganen een tijdelijke oplossing voor patiënten die geen menselijk donororgaan kunnen krijgen.
- Varkensorganen zijn qua formaat en functie verrassend geschikt.
- Genetische modificatie beperkt afstoting en verbetert succes
- Kans op complicaties (bloedstollingsproblemen, virussen, afweerreacties).
- Ethische vragen rond dier-mens grens.