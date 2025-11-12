Deze groep sterren die je met het blote oog kan zien bevat veel meer sterren dan gedacht

Als je 's winters naar de sterrenhemel kijkt, zie je misschien een klein groepje sterren dat eruitziet als een piepklein steelpannetje. Dit zijn de Pleiaden. Als het weer het toelaat, is het mogelijk om tot zeven sterren te zien. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat dit eigenlijk slechts het topje van de ijsberg is.

Met behulp van NASA's TESS-ruimtetelescoop en de Gaia-satelliet hebben astronomen van de Universiteit van North Carolina een gigantische familie van sterren gevonden die allemaal samen geboren zijn. In plaats van de zeven heldere sterren die we met het blote oog kunnen zien, blijkt de groep uit meer dan drieduizend sterren te bestaan die zich uitstrekken over een gebied van bijna tweeduizend lichtjaar.

De onderzoekers ontdekten deze uitgestrekte familie door naar de rotatiesnelheid van sterren te kijken. Jonge sterren draaien namelijk veel sneller rond hun as dan oude sterren, omdat ze door magnetische remwerking steeds langzamer gaan draaien. Door deze rotatiesnelheden te combineren met informatie over hoe snel sterren door de ruimte bewegen, konden de wetenschappers achterhalen welke sterren bij elkaar horen.

Samen ontstaan

Het blijkt dat de Pleiaden ongeveer 127 miljoen jaar geleden samen zijn ontstaan uit één grote gaswolk. Sindsdien zijn ze langzaam uit elkaar gedreven door de zwaartekracht van de Melkweg. Ze zijn inmiddels over een enorm gebied verspreid.

De groep bevat verschillende bekende sterrengroepen, waaronder AB Doradus, die astronomen al langer kenden maar waarvan niet duidelijk was dat ze familie waren van de Pleiaden. Door chemische analyse van de sterren hebben de wetenschappers kunnen bevestigen dat deze groepen inderdaad dezelfde oorsprong hebben.

Voor sterrenkundigen is deze ontdekking belangrijk omdat ze laat zien hoe sterrenclusters zich in de loop van honderden miljoenen jaren gedragen. De meeste clusters vallen namelijk na hun geboorte uiteen. Deze groep sterren geeft astronomen een unieke kans om te bestuderen hoe dit proces precies verloopt.