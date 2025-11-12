Noors melkbedrijf stopt met 'Nederlands' middel tegen methaan

OSLO (ANP/AFP) - De grootste inkoper van melk in Noorwegen stopt voorlopig met het gebruik van het middel Bovaer, dat de methaanuitstoot van koeien verlaagt. Norske Melkeravare doet dit uit voorzorg na klachten uit Denemarken over het supplement. Volgens het bedrijf zijn er echter geen aanwijzingen dat het middel van het Nederlands-Zwitserse dsm-firmenich schadelijk is.

Bovaer is door de Europese voedselwaakhond EFSA goedgekeurd als additief dat de hoeveelheid methaan die veedieren uitstoten met tientallen procenten vermindert. In Denemarken verschenen onlangs berichten van melkveehouders die meldden dat hun koeien ziek waren geworden na gebruik van het supplement. Het zou gaan om gevallen van koorts, verminderde vruchtbaarheid en zelfs sterfte.

"Op dit moment zijn geen negatieve effecten van het gebruik van Bovaer gemeld", zegt Norske Melkeravare over de situatie in Noorwegen. Desondanks heeft het bedrijf "besloten om even pas op de plaats te maken terwijl we meer inzicht vergaren."