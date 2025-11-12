ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noors melkbedrijf stopt met 'Nederlands' middel tegen methaan

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 17:56
anp121125169 1
OSLO (ANP/AFP) - De grootste inkoper van melk in Noorwegen stopt voorlopig met het gebruik van het middel Bovaer, dat de methaanuitstoot van koeien verlaagt. Norske Melkeravare doet dit uit voorzorg na klachten uit Denemarken over het supplement. Volgens het bedrijf zijn er echter geen aanwijzingen dat het middel van het Nederlands-Zwitserse dsm-firmenich schadelijk is.
Bovaer is door de Europese voedselwaakhond EFSA goedgekeurd als additief dat de hoeveelheid methaan die veedieren uitstoten met tientallen procenten vermindert. In Denemarken verschenen onlangs berichten van melkveehouders die meldden dat hun koeien ziek waren geworden na gebruik van het supplement. Het zou gaan om gevallen van koorts, verminderde vruchtbaarheid en zelfs sterfte.
"Op dit moment zijn geen negatieve effecten van het gebruik van Bovaer gemeld", zegt Norske Melkeravare over de situatie in Noorwegen. Desondanks heeft het bedrijf "besloten om even pas op de plaats te maken terwijl we meer inzicht vergaren."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

Loading