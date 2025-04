Deze kneedbare batterij kun je in elke vorm gieten

Stel je voor dat je een batterij hebt die je kunt uitsmeren als tandpasta en in elke gewenste vorm kunt gieten. Het klinkt als sciencefiction, maar Zweedse wetenschappers hebben het voor elkaar gekregen.

De onderzoekers van de Universiteit van Linköping gebruiken in plaats van harde materialen een soort vloeibare elektroden. Het resultaat is een buigzame batterij die je net zo makkelijk vormt als klei. Je kunt hem zelfs uitrekken tot twee keer zijn lengte zonder dat hij stuk gaat.

Het mooie is dat deze batterij ook nog eens milieuvriendelijk is. De wetenschappers gebruiken geen zeldzame metalen, maar gewone geleidende kunststoffen en lignine, een stofje dat vrijkomt bij papierproductie en normaal gesproken wordt weggegooid. Zo maken ze van afval iets waardevols.

Perfect op tijd

De timing van deze uitvinding is perfect. Over tien jaar zijn er naar verwachting meer dan een biljoen (!) apparaten verbonden met het internet. Denk naast smartphones en laptops ook aan slimme horloges en medische hulpmiddelen zoals insulinepompjes en gehoorapparaten. Met deze kneedbare batterij kunnen die apparaten veel beter worden aangepast aan het menselijk lichaam.

Spanning is nog heel laag

De nieuwe batterij is ook verrassend duurzaam. Na 500 keer opladen en ontladen werkt hij nog steeds prima. Wel moet er nog wat gesleuteld worden aan de spanning; die is nu nog maar 0,9 volt. De onderzoekers kijken daarom naar mogelijkheden om gewone metalen zoals zink of mangaan te gebruiken om dit te verbeteren.

Wie weet krijgen we door dergelijke technologie een nieuwe generatie elektronica. Denk aan buigzame robotjes, slimme kleding en zelfs implantaten die direct met onze zenuwen kunnen communiceren.

Bron: Science Advances