XR: Schiphol legt activisten toegangsverbod van jaren op

SCHIPHOL (ANP) - Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion mogen jarenlang niet op delen van Schiphol komen. De luchthaven heeft dit volgens XR in maart laten weten. De actiegroep is er deze zaterdag mee naar buiten gekomen.

In een opiniestuk in Het Parool schreef Simone Wiegman van XR over de toegangsverboden. Ze bevestigt zaterdagochtend dat 36 klimaatactivisten van Schiphol een brief hebben gekregen met de aankondiging van een toegangsverbod. Een deel van hen mag vijf jaar niet op "de beperkt toegankelijke" en "beschermde delen" van het luchthavengebied komen, voor een ander deel gaat het om tien jaar. De actiegroep denkt dat het om de delen van de luchthaven gaat waar je alleen met een boardingpass kunt komen.

XR deelt de twee brieven die de activisten hebben gekregen. Daarin wordt verwezen naar de actie van XR op 8 maart op Schiphol. Toen werden 67 activisten aangehouden.

Schiphol is zaterdagochtend niet bereikbaar.