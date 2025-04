Je kent ze wel: die frustrerende plaatjes waarbij twee lijnen precies even lang lijken, maar het toch niet zijn. Of cirkels die groter lijken door de figuren eromheen. Deze optische illusies misleiden bijna iedereen, behalve, zo blijkt nu, mensen die dagelijks medische scans bestuderen.

Wetenschappers van de Universiteit van East Anglia voerden een studie uit bij radiologen en radiografisten, mensen die hun dagen doorbrengen met het bestuderen van röntgenfoto's en MRI-scans. Uit de studie blijkt dat zij veel beter zijn in het doorzien van optische illusies dan de gemiddelde persoon.

Het onderzoeksteam testte 44 medische beeldexperts en vergeleek hun prestaties met die van 107 studenten. De experts moesten naar bekende optische illusies kijken, zoals de Ebbinghaus-illusie (waar cirkels groter of kleiner lijken door hun omgeving) en de Ponzo-illusie (waarbij lijnen anders lijken door perspectief).

Minder gevoelig

De medische experts bleken significant beter in het inschatten van de werkelijke afmetingen. Hun jarenlange ervaring met het nauwkeurig bestuderen van scans heeft hun visuele waarneming blijkbaar zo getraind dat ze minder gevoelig zijn voor deze misleidende effecten.

Om er zeker van te zijn dat deze experts niet gewoon 'geboren' waren met betere visuele vaardigheden, vergeleek het team ook radiologie-studenten met psychologiestudenten. Tussen deze groepen was geen verschil te zien. Dit bewijst volgens de onderzoekers dat het echt gaat om een vaardigheid die je kunt ontwikkelen door training en ervaring.

Waarom dit belangrijk is

Deze ontdekking is meer dan een leuke wetenschappelijke curiositeit. Het laat zien dat ons brein veel flexibeler is dan we dachten. Tot nu toe werd aangenomen dat gevoeligheid voor optische illusies een vast gegeven was, iets waar je weinig aan kon veranderen.

Bovendien toont het ook aan hoe expertise in één gebied kan leiden tot verbeteringen in algemene waarneming. De radiologen zijn niet alleen beter geworden in het beoordelen van medische beelden, maar hebben onbewust ook hun alledaagse visuele vaardigheden verbeterd.

Bron: Scientific Reports