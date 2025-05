Deze nieuwe chip maakt AI twee keer zo zuinig (en dat is goed nieuws voor het milieu)

ChatGPT en andere slimme AI-systemen verslinden steeds meer stroom. Dat dreigt de opwarming van de aarde verder te versnellen. Onderzoekers van de Oregon State University hebben daarom een chip ontwikkeld die kunstmatige intelligentie met maar liefst de helft zuiniger maakt.

De timing kon niet beter. Datacenters die AI-systemen zoals ChatGPT draaien, gebruiken momenteel soms evenveel stroom als een kleine stad. De hoeveelheid data die deze systemen moeten verwerken groeit veel sneller dan we energie kunnen besparen.

De nieuwe chip pakt dit slim aan door zelf ook kunstmatige intelligentie te gebruiken. De chip leert patronen herkennen in de datastroom en kan daardoor veel efficiënter werken. Het is een beetje zoals een ervaren postbode die precies weet hoe brieven het beste gesorteerd kunnen worden, in plaats van blindelings de GPS te volgen.

Chip corrigeert fouten zelf

Een van de grote uitdagingen bij snelle dataverwerking is dat informatie onderweg vaak 'vervuild' raakt. Meestal wordt dit opgelost met een soort filter die veel energie kost. De nieuwe chip is slimmer: hij herkent fouten en corrigeert ze op een energiezuinige manier.

Het team achter deze uitvinding werkt al aan een nog betere versie. Hun werk heeft overigens ook al erkenning gekregen: op een belangrijke conferentie in Boston won hun onderzoek de prijs voor beste studentenpaper.