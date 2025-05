Moldaviër vast om aanvallen met gijzelsoftware op Nederland

DEN HAAG (ANP) - Een man uit Moldavië is in zijn land opgepakt, omdat hij in 2021 betrokken zou zijn geweest bij aanvallen met ransomware op Nederlandse organisaties. Hij zit vast, zodat hij kan worden uitgeleverd.

De Nederlandse politie meldt vrijdag dat zijn woning afgelopen dinsdag is doorzocht. Daarbij zijn apparaten en veel contant geld in beslag genomen. Het is niet bekend welke organisaties de man zou hebben aangevallen.

Bij aanvallen met gijzelsoftware worden computersystemen van een organisatie vergrendeld. De cybercriminelen eisen vervolgens losgeld om de systemen weer vrij te geven. Vaak stelen ze ook interne gegevens en dreigen ze die naar buiten te brengen, tenzij een gedupeerde ook daarvoor betaalt.