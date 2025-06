Israël schiet opnieuw Palestijnen neer bij hulpdistributiepunt

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft opnieuw het vuur geopend op een menigte Palestijnen bij een hulpdistributiepunt van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in de stad Rafah in Gaza. Volgens de Palestijnse organisatie Hamas vielen daarbij zeker 22 doden en 115 gewonden. De hulpdiensten in Gaza meldden eerder minstens tien doden.

Volgens Al Jazeera zijn meer dan dertig mensen omgekomen. Het hoofd van de ambulancedienst in Gaza heeft tegen de zender gezegd dat het Israëlische leger ambulances tegenhoudt die proberen het distributiepunt te bereiken. Al Jazeera meldt dat ook een distributiepunt van de GHF in het midden van Gaza is aangevallen, in de buurt van de Netzarim-corridor die Gaza in een noordelijke en zuidelijke helft verdeelt. Daarbij zou zeker één dode en één gewonde zijn gevallen.

Volgens de VN-hulporganisatie OCHA is de Gazastrook momenteel "de hongerigste plek op aarde". Israël laat sinds ruim anderhalve week weer voedsel en hulpgoederen toe, na een volledige blokkade van meer dan twee maanden. De hoeveelheid hulp die binnenkomt, is echter onvoldoende om de honger te verlichten, wat leidt tot chaos en wanhoop rond distributiepunten.

Volgens de Verenigde Naties schoot Israël dinsdag tientallen mensen neer tijdens een chaotische voedselbedeling door de GHF. De organisatie, die wordt gesteund door de VS en Israël, ligt de laatste tijd onder vuur vanwege haar rol bij de hulpverlening.