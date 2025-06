Zeer grote brand bij monumentaal pand in Breda op landgoed Burgst

BREDA (ANP) - In de nacht van zaterdag op zondag is rond 02.30 uur brand uitgebroken in een monumentaal landhuis aan de Burgstsedreef in de wijk Haagse Beemden in Breda, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het vuur woedt op landgoed Burgst, dat omringd is door bos en nabij een woonwijk ligt. Mogelijk ondervindt de omgeving hinder van rookontwikkeling.

De brandweer is met veel materieel uitgerukt om de uitslaande brand te bestrijden. Verkenningseenheden controleren in de aangrenzende woonwijk op eventuele rookoverlast of vliegvuur.

Ook het Team Digitale Verkenning (TDV) is aanwezig. Met drones en warmtebeeldcamera's brengen ze de situatie vanuit de lucht in kaart om een volledig overzicht van de brand te krijgen.