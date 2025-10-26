Verstappen verwacht niet veel verbetering in race in Mexico

MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen verwacht niet dat zijn Red Bull in de Grote Prijs van Mexico beter is dan in de kwalificatie. Daarin moest hij genoegen nemen met een vijfde plaats en veroverde concurrent Lando Norris in de McLaren de pole. "Voor de lange stukken morgen is het lastig te zeggen, maar ik verwacht niet dat het ineens veel beter zal zijn dan de snelheid over één rondje en het wordt moeilijk om in te halen", keek Verstappen somber vooruit.

De regerend wereldkampioen Formule 1 klaagde na afloop van de kwalificatie over de balans in de wagen. "We hebben veel dingen geprobeerd, maar helaas kwam het niet samen in de kwalificatie. De balans was heel onvoorspelbaar en we konden niet doordrukken en gleden veel meer, wat niet goed is. We hadden gewoon geen grip en niet genoeg snelheid."

Verstappen verwacht dat het pittig wordt met de wagens voor hem. "Het wordt warm en zwaar voor de banden. Het belangrijkste is om uit de problemen te blijven, want het is een heel lange race."