Liander 171 miljoen extra kwijt aan stroomnet door stikstofcrisis

ARNHEM (ANP) - Netbeheerder Liander verwacht ruim 171 miljoen euro duurder uit te zijn bij werk aan het stroomnet door de stikstofimpasse. Het gaat om extra investeringen die nodig zijn voor bijvoorbeeld hijskranen, graafmachines of vrachtwagens die geen stikstof uitstoten. De regionale netbeheerder voor Gelderland, Flevoland, Friesland en Noord-Holland noemt het "moeilijk te verteren" dat het verzwaren van het elektriciteitsnet extra duur wordt door het uitblijven van een oplossing voor stikstofproblemen.

Al jaren ligt de verlening van natuurvergunningen voor veel bouwprojecten grotendeels stil omdat de rechter in 2019 de Nederlandse aanpak van een te hoge stikstofuitstoot ongeldig verklaarde. In december 2024 oordeelde de Raad van State bovendien dat intern geschuif met stikstofvergunningen in veel gevallen niet mag.

Eerder waarschuwde Liander dat daardoor ruim driehonderd projecten voor het verzwaren van het stroomnet in gevaar komen. Bij het leggen van dikkere kabels of het bouwen van transformatorhuisjes komt namelijk tijdelijk stikstof vrij, waarvoor een vergunning nodig is. Maar of zo'n vergunning er komt, is vaak onzeker. Dat terwijl Nederland door de overgang van fossiele naar schonere energie juist een steeds groter beroep moet doen op het elektriciteitsnet.

Uitzonderingspositie

Huibert Baud, directeur Klant en Ontwerp van Liander, noemt de problemen bij het uitbreiden van het stroomnet "extra wrang". Een verzwaard stroomnet helpt namelijk bij het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof op de langere termijn. Mede daarom pleit hij voor een uitzonderingspositie voor stroomnetprojecten.

Vorige maand presenteerde het demissionaire kabinet een voorstel waarbij verduurzamingsprojecten die zorgen voor minder stikstofuitstoot geen natuurvergunning hoeven aan te vragen. Maar een woordvoerder van Liander laat weten dat dit voorstel voor werk aan het stroomnet geen oplossing biedt.