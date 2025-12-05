Drie tot vier koppen koffie per dag kunnen je cellen jonger houden

Je dagelijkse bakjes troost zijn mogelijk goed voor je gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat drie tot vier koppen koffie per dag je lichaam biologisch jonger kunnen houden. Maar let op: meer drinken werkt averechts.

Onderzoekers hebben 436 volwassenen bestudeerd met ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis. Ze ontdekten dat deelnemers die drie tot vier koppen koffie per dag dronken, langere telomeren hadden dan mensen die geen koffie drinken. Het verschil komt neer op ongeveer vijf jaar biologische veroudering.

Maar wat zijn telomeren? Denk aan de plastic dopjes aan het uiteinde van je schoenveters. Die voorkomen dat de veters rafelen. Telomeren doen precies hetzelfde voor je chromosomen, de dragers van je erfelijk materiaal. Naarmate je ouder wordt, slijten die beschermkapjes langzaam af. Hoe korter je telomeren, hoe "ouder" je cellen biologisch gezien zijn.

Bij mensen met ernstige psychische aandoeningen gaat dit slijtageproces vaak sneller dan normaal. De onderzoekers wilden daarom weten of koffie dit proces zou kunnen vertragen. Koffie zit namelijk boordevol antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen die je cellen kunnen beschermen tegen schade.

Veelbelovende resultaten

Geen koffie drinken leverde de kortste telomeren op. Bij drie tot vier koppen waren de telomeren het langst. Maar bij vijf koppen of meer verdween het voordeel. Te veel koffie kan zelfs schadelijk zijn voor je cellen.

Belangrijk om te weten: dit onderzoek toont alleen een verband aan, geen oorzakelijk verband. De wetenschappers weten bijvoorbeeld niet welk type koffie de deelnemers dronken of op welk moment van de dag. Maar voor wie toch al van een paar bakjes per dag geniet, is dit in ieder geval geen slecht nieuws.