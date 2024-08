Ook Duitse tak kledingketen Esprit gaat alle winkels sluiten

RATINGEN (ANP) - Modeconcern Esprit gaat al zijn 56 winkels in Duitsland voor het eind van het jaar sluiten. Zo'n 1300 werknemers verliezen hun baan, meldt het Duitse persbureau DPA.

In mei vroeg Esprit faillissement aan voor zijn Europese activiteiten. De Nederlandse tak van het modeconcern werd vorige maand failliet verklaard. Esprit is actief in ongeveer veertig landen wereldwijd en heeft zijn hoofdkantoor in Ratingen, Duitsland en in Hongkong. Duitsland was de belangrijkste markt voor de groep.

Esprit verkeert in meerdere landen in zwaar weer omdat de kosten voor energie en inkoop flink zijn gestegen, terwijl de winkelbranche concurrentie ondervindt van grote Chinese webshops. In Duitsland klaagde Esprit ook over hoge loonkosten door een onnodig groot personeelsbestand.