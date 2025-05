Half miljard jaar oud monster blijkt al jaren onder neus van wetenschappers te liggen

Onderzoekers hebben een oeroud roofdier ontdekt dat maar liefst 506 miljoen jaar geleden door de zeeën zwom. Het beestje, dat ze Mosura fentoni hebben gedoopt, zag er behoorlijk buitenaards uit.

Stel je een wezen voor ter grootte van je wijsvinger, met drie ogen, getande grijpklauwen en zwemvinnen langs zijn lijf. Dit mini-monster had ook nog eens zestien kieuwsegmenten aan zijn achterlijf. Geen wonder dat de onderzoekers die hem vonden meteen aan een zeemot moesten denken. Ze noemden hem zelfs naar Mothra, een reusachtige gemuteerde mot uit Japanse monsterfilms.

Het beestje behoort tot een uitgestorven familie van 'radiodonten', oeroude zeedieren die al rondspookten voordat er spinnen of krabben bestonden. Zijn grotere neef Anomalocaris was zelfs een meter lang en een van de eerste grote roofdieren op aarde.

Ongelofelijk goed bewaard

De fossielen zijn ongelofelijk goed bewaard gebleven. De wetenschappers kunnen zelfs de zenuwbundels in de ogen zien, en het bloedsysteem van het dier in kaart brengen. Anders dan bij ons mensen stroomde het bloed niet door aderen, maar werd het rechtstreeks in lichaamsholtes gepompt.

De ontdekking is gedaan in de beroemde Burgess Shale in Canada, een schatkamer van prehistorisch leven. Tussen 1975 en 2022 zijn daar maar liefst 61 exemplaren van Mosura gevonden. Eén daarvan was zelfs al in het begin van de vorige eeuw opgegraven door Charles Walcott, de ontdekker van deze fossielvindplaats, maar lag al die tijd onopgemerkt in een museumlade. Nu hebben wetenschappers de soort eindelijk beschreven.